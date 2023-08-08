Футбольный агент Рафаэль Норманд, представляющий интересы защитника «Браги» Витора Тормены, ответил на вопрос об интересе московского «Спартака» к футболисту.

«Правда, что кроме «Краснодара» к Витору проявляет интерес и «Спартак»? К Витору есть большой интерес от многих клубов, да, среди них и «Спартак», - передает слова представителя клуба корреспондент сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

В прошлом сезоне защитник сыграл за «Брагу» 40 поединков, в которых забил один мяч и сделал одну голевую передачу.

После трех туров Премьер-лиги «Спартак» с девятью очками занимает первое место.