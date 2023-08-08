«Зенит» призвал КДК РФС отменить красную карточку Барриоса

Петербургский «Зенит» обратился в КДК РФС с просьбой отменить красную карточку полузащитника команды Вильмара Барриоса. Об этом в беседе с журналистами сообщил Артур Григорьянц.

«Зенит» обратился с просьбой об отмене красной карточки Барриоса», - передает слова главы КДК РФС издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Барриос грубо сфолил на Денисе Макарове в концовке матча между «Зенитом» и «Динамо» (2:3). За это нарушение колумбийский легионер получил красную карточку.

В нынешнем сезоне чемпионата России Вильмар провел три поединка, в которых не отметился результативными действиями.