Арустамян: «Новое руководство «Спартака» хочет конкурировать с «Зенитом» по всем направлениям»

Футбольный комментатор Нобель Арустамян поделился мнением о нынешнем руководстве московского «Спартака».

«Новое руководство «Спартака» максимально амбициозное и готово тратить деньги. ЛУКОЙЛ собирается конкурировать по всем направлениям с «Зенитом», - высказался Нобель в эфире Коммент.Live.

После трех стартовых туров Премьер-лиги «Спартак» набрал девять баллов и занимает первое место в турнирной таблице. Петербургский «Зенит» с четырьмя очками располагается на седьмой позиции.

В следующем туре «красно-белые» на выезде встретятся с екатеринбургским «Уралом». Матч пройдет в пятницу, 11 августа.