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Новосельцев считает, что «Краснодар» обретает стабильность

08 Августа 2023 • 11:11 Комментировать
Динамо Москва
...
Краснодар
09.08 20:45

Бывший защитник «Зенита» Иван Новосельцев поделился мнением об игре «Краснодара» в нынешнем сезоне.

Напомним, что в трёх стартовых турах РПЛ «быки» одержали три победы и сейчас делят лидерство в турнирной таблице со «Спартаком». По мнению Новосельцева, «Краснодар» начал обретать стабильность, которой команде не хватало ранее.

«Краснодар» — яркий клуб, который всегда играл в атаку, но ему не хватало стабильности на длинные дистанции в чемпионате. Есть ощущение, что сейчас стабильность появляется», — цитирует Новосельцева «Матч ТВ».

Свой ближайший матч «Краснодар» проведёт завтра, 9 августа, против «Динамо» в рамках группового этапа Кубка России. Начало этой встречи запланировано на 20:45 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Иван Новосельцев
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