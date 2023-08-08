Новосельцев считает, что «Краснодар» обретает стабильность

Бывший защитник «Зенита» Иван Новосельцев поделился мнением об игре «Краснодара» в нынешнем сезоне.

Напомним, что в трёх стартовых турах РПЛ «быки» одержали три победы и сейчас делят лидерство в турнирной таблице со «Спартаком». По мнению Новосельцева, «Краснодар» начал обретать стабильность, которой команде не хватало ранее.

«Краснодар» — яркий клуб, который всегда играл в атаку, но ему не хватало стабильности на длинные дистанции в чемпионате. Есть ощущение, что сейчас стабильность появляется», — цитирует Новосельцева «Матч ТВ».

Свой ближайший матч «Краснодар» проведёт завтра, 9 августа, против «Динамо» в рамках группового этапа Кубка России. Начало этой встречи запланировано на 20:45 по московскому времени.