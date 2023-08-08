Слуцкий: «Динамо» будет всегда забивать и пропускать»

Экс-наставник ЦСКА Леонид Слуцкий высказался о победе московского «Динамо» над петербургским «Зенитом» в матче третьего тура Премьер-лиги. Столичный коллектив выиграл на «Газпром Арене» со счетом 3:2.

«Динамо» будет всегда забивать и пропускать. В этой игре выиграли, но вдлинную добиться результата будет тяжеловато», - рассказал эксперт в прямом эфире на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

По итогам трех туров Российской премьер-лиги «Динамо» набрало четыре балла и находится на шестом месте в турнирной таблице. В рамках четвертого тура чемпионата страны подопечные Марцела Лички на домашнем стадионе «ВЭБ Арена» примут калининградскую «Балтику».