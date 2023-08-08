Степашин: «Зенит» остаётся сильнейшей командой в чемпионате России»

Член попечительского совета спортобщества «Динамо» Сергей Степашин высказался о победе «бело-голубых» над «Зенитом» (3:2) в матче третьего тура чемпионата России.

По мнению эксперта, главный тренер «Динамо» Марцел Личка сделал правильные и своевременные замены, за счёт чего и смог добиться успеха. Также Степашин подчеркнул, что несмотря на поражение, «Зенит» по-прежнему остаётся сильнейшей командой в РПЛ.

«На сегодняшний день «сине-бело-голубые» всё равно остаются сильнейшей командой в чемпионате России. «Зенит» рано списывать со счетов, сезон только стартовал», — цитирует Степашина РИА Новости.

В трёх турах РПЛ «Зенит» набрал четыре очка и сейчас занимает восьмое место в турнирной таблице. Свой следующий матч «сине-бело-голубые» проведут 9 августа против «Крыльев Советов» в рамках группового этапа Кубка России. Начало — в 18:30 по московскому времени.