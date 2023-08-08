Слуцкий оценил трансфер Рябчука в «Спартак»

Известный российский тренер Леонид Слуцкий поделился мнением о трансфере защитника Сергея Рябчука в московский «Спартак». Игрок перебрался в чемпионат России из греческого «Олимпиакоса».

«Качественный игрок, но это все равно не Дуглас Сантос. У Рябчука хороший кросс, он работоспособный, но Айртон ярче в атаке. 6 миллионов - это большая переплата за Рябчука», - рассказал специалист в эфире «Коммент.Live».

Напомним, что о трансфере Рябчука было объявлено в понедельник, 7 августа. Защитник заключил с «красно-белыми» долгосрочный трудовой договор, который рассчитан до лета 2026 года.