Слуцкий назвал 11 лучших игроков 3-го тура РПЛ

Экс-главный тренер московского ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий во время выпуска «Коммент.Шоу» составил символическую сборную третьего тура Премьер-лиги.
Голкипер: Гиорги Шелия («Ахмат»).
Защитники: Михаил Рядно (ЦСКА), Георгий Джикия («Спартак»), Кайо («Краснодар»), Сергей Волков («Краснодар»).
Полузащитники: Роман Ежов («Крылья Советов»), Никита Салтыков («Крылья Советов»), Максим Мухин (ЦСКА).
Нападающие: Фёдор Чалов (ЦСКА), Александр Соболев («Спартак»), Константин Тюкавин («Динамо»).
После трех туров чемпионата России первое место занимает московский «Спартак», вторым идет «Краснодар», а топ-3 замыкают «Крылья Советов». Действующий чемпион Премьер-лиги - петербургский «Зенит» - располагается на седьмом месте.
Бан пользователя