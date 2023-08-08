Генич: «У «Локомотива» полная задница в защите»

Популярный футбольный комментатор Константин Генич подверг критике игру московского «Локомотива» в оборонительной линии. В трех матчах Премьер-лиги «железнодорожники» пропустили семь голов.

«Мы видим полную задницу в обороне у «Локомотива». Мы уже видели вариант, при котором Баринов садился одним из центральных защитников. Как думаете, придет ли к этому Галактионов?» - высказался Константин в эфире «Коммент.Live».

Ближайший поединок московская команда проведет в рамках второго тура группового этапа Кубка России против казанского «Рубина». Встреча состоится сегодня, 8 августа. Текстовая онлайн-трансляция встречи будет доступна на Luveresult.ru.