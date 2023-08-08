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Агент: «Есть шанс, что Тормена перейдёт в «Краснодар»

08 Августа 2023 • 10:45 Комментировать
Оренбург
...
Краснодар
12.08 17:30

Рафаэль Норманд, агент защитника «Браги» Витора Тормены, допустил возможный переход своего клиента в «Краснодар».

«Есть шанс, что Тормена перейдёт в «Краснодар». Мы ведём переговоры», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что за 27-летнего бразильца российский клуб готов заплатить 3-4 миллиона евро. Действующий контракт Тормены с «Брагой» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 5 миллионов евро.

В минувшем сезоне Тормена провёл за «Брагу» 40 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Напомним, в первых трёх турах РПЛ «Краснодар» набрал девять очков и сейчас делит первую строчку турнирной таблицы со «Спартаком».

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Брага трансферы футбола - лето 2023 Витор Тормена
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