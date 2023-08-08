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В «Рубине» заявили, что доверяют Рахимову

08 Августа 2023 • 10:35 Комментировать

Александр Айбатов, который является генеральным директором казанского «Рубина», высказался о будущем главного тренера команды Рашида Рахимова после крупного домашнего поражения от столичного «Спартака».

«Мы продолжаем готовиться к следующим матчам. Конечно, выигрывать всегда лучше, чем проигрывать. Но никакой паники нет. Мы доверяем Рашиду Маматкуловичу», - приводит слова руководителя издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Рубин» уступил «Спартаку» со счетом 1:4. По итогам трех туров казанская команда набрала два балла и занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Франции.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Рашид Рахимов Александр Айбатов
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