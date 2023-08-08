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Слуцкий — о «Локомотиве»: «Нельзя с такой парой защитников, причём в разных сочетаниях»

08 Августа 2023 • 10:28 Комментировать
Рубин
...
Локомотив Москва
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Через 7 ч. 45 мин.

Известный российский тренер Леонид Слуцкий высказался о разгромном поражении «Локомотива» от ЦСКА (1:4) в матче третьего тура РПЛ.

Специалист раскритиковал оборону «железнодорожников», отметив, что с имеющейся парой защитников, «Локомотиву» будет сложно добиться успеха.

«Нельзя с такой парой защитников, как у «Локомотива», причём в разных сочетаниях…Нужно иметь хотя бы одного, который управляет обороной», — сказал Слуцкий в эфире на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

После трёх туров РПЛ «Локомотив» занимает девятое место в турнирной таблице, набрав четыре очка. Свой следующий матч «железнодорожники» проведут сегодня, 8 августа, против «Рубина» в Кубке России. Начало — в 18:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Леонид Слуцкий
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