Президент «Сочи» Ротенберг: «Я предлагал Жоаозиньо остаться в клубе»

Президент «Сочи» Борис Ротенберг рассказал, что бывшему полузащитнику южан Жоаозиньо было предложено остаться в структуре клуба, однако футболист решил продолжить спортивную карьеру.

«Так и сказал: «Если есть желание, можешь остаться в клубе, работу мы тебе найдём». Но он ещё хочет поиграть. Если клуб не сможет себе найти, может спокойно приезжать в «Сочи», двери для него у нас всегда открыты», — цитирует Ротенберга «Матч ТВ».

Напомним, 34-летний Жоаозиньо покинул «Сочи» нынешним летом. Цвета южан бразильский футболист, имеющий российское гражданство, защищал с 2020 года. Также в карьере игрока были «Краснодар» и московское «Динамо».

В прошлом сезоне Жоаозиньо провёл за «Сочи» 27 матчей, забил четыре гола и отдал три результативные передачи.