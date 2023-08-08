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Президент «Сочи» Ротенберг: «Я предлагал Жоаозиньо остаться в клубе»

08 Августа 2023 • 10:12 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Сочи
13.08 20:00

Президент «Сочи» Борис Ротенберг рассказал, что бывшему полузащитнику южан Жоаозиньо было предложено остаться в структуре клуба, однако футболист решил продолжить спортивную карьеру.

«Так и сказал: «Если есть желание, можешь остаться в клубе, работу мы тебе найдём». Но он ещё хочет поиграть. Если клуб не сможет себе найти, может спокойно приезжать в «Сочи», двери для него у нас всегда открыты», — цитирует Ротенберга «Матч ТВ».

Напомним, 34-летний Жоаозиньо покинул «Сочи» нынешним летом. Цвета южан бразильский футболист, имеющий российское гражданство, защищал с 2020 года. Также в карьере игрока были «Краснодар» и московское «Динамо».

В прошлом сезоне Жоаозиньо провёл за «Сочи» 27 матчей, забил четыре гола и отдал три результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Борис Ротенберг Жоаозиньо Сочи
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