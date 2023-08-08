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Лахиялов: «У «Зенита» внутренние передряги, а о чемпионских амбициях «Спартака» говорить пока ошибочно» эксклюзив

08 Августа 2023 • 11:30 Комментировать

Бывший нападающий «Терека» (ныне «Ахмат») и «Анжи» Шамиль Лахиялов в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал выступление санкт-петербургского «Зенита» и московского «Спартака» в начале чемпионата России.

- Меня удивляют некоторые специалисты, бывшие футболисты, руководители, которые по прошествии нескольких туров делают прогнозы и уже раздают авансы насчёт медалей на шее, что тот чемпион, этот займёт второе место, «Зенит» уже сложил с себя полномочия и так далее. Я думаю, неправильно так делать. Прошло всего три тура. Да, какие-то команды более удачно вступили в чемпионат, какие-то стартовали менее удачно. «Зенит», понятно, менее удачно. Я думаю, это связано со внутренними передрягами: один футболист уходит, другой уходит, третий останется, не останется, кого-то возьмут, не возьмут… Мне кажется, с этим связана у «Зенита» нынешняя атмосфера в команде.

Что касается «Спартака», то да, у него получился удачный старт. Но он как раз та команда, про чемпионские амбиции которой по прошествии трёх туров говорить ошибочно. Как-то начинать заикаться о перспективах той или иной команды можно будет только по истечении пяти туров, да и то с натяжкой. А первая временная точка, когда можно будет уже действительно сказать, кто претендует на чемпионство, а кто борется за выживание или за стыки, наступит после десятого тура.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Чемпионат России Шамиль Лахиялов РПЛ
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