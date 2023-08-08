Агент Сафонов: «Тюкавин делает свою работу, как киллер»

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, высказался об игре своего клиента в нынешнем сезоне.

Напомним, в матче третьего тура РПЛ против «Зенита» (3:2) 21-летний футболист оформил дубль. При этом Сафонов признался, что не хочет загонять Тюкавина в рамки и называть его лучшим в России.

«Я не люблю эти авансы, он игрок, которого и грязью поливали, и прочее, но Костя делает свою работу, как киллер. Один из лучших», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Тюкавин провёл за «Динамо» четыре матча, в которых забил три мяча и отдал одну результативную передачу. Уже завтра, 9 августа, «бело-голубые» встретятся с «Краснодаром» в рамках Кубка России. Эта игра состоится в Москве и начнётся она в 20:45 по местному времени.