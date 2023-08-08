Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Сафонов: «Тюкавин делает свою работу, как киллер»

08 Августа 2023 • 09:35 Комментировать
Динамо Москва
...
Краснодар
09.08 20:45

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, высказался об игре своего клиента в нынешнем сезоне.

Напомним, в матче третьего тура РПЛ против «Зенита» (3:2) 21-летний футболист оформил дубль. При этом Сафонов признался, что не хочет загонять Тюкавина в рамки и называть его лучшим в России.  

«Я не люблю эти авансы, он игрок, которого и грязью поливали, и прочее, но Костя делает свою работу, как киллер. Один из лучших», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Тюкавин провёл за «Динамо» четыре матча, в которых забил три мяча и отдал одну результативную передачу. Уже завтра, 9 августа, «бело-голубые» встретятся с «Краснодаром» в рамках Кубка России. Эта игра состоится в Москве и начнётся она в 20:45 по местному времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Алексей Сафонов Константин Тюкавин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ДИНАМО МОСКВА КРАСНОДАР
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 08 Августа
10:28 · Россия. Премьер-лига
Слуцкий — о «Локомотиве»: «Нельзя с такой парой защитников, причём в разных сочетаниях»
10:12 · Россия. Премьер-лига
Президент «Сочи» Ротенберг: «Я предлагал Жоаозиньо остаться в клубе»
09:56 · Россия. Премьер-лига
Слуцкий рассказал, в чём «Спартак» имеет преимущество перед «Краснодаром»
09:35 · Россия. Премьер-лига
Агент Сафонов: «Тюкавин делает свою работу, как киллер»
09:20 · Россия. Премьер-лига
Юндер по-прежнему интересен «Зениту»
09:17 · Россия. Премьер-лига
Агент Нестора — о переговорах с «Зенитом»: «Мы находимся в ожидании»
08:51 · Россия. Премьер-лига
Дьяков: «Зенит» пока играет не в полную силу»
08:45 · Россия. Премьер-лига
Бубнов оценил работу Лички в «Динамо»
00:00 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Кубани» Селин: «Зенит» славится тем, что умеет перестраиваться по ходу сезона» эксклюзив
07 Августа
23:58 · Россия. Премьер-лига
Сербский клуб Кержакова впервые проиграл матч под его руководством
23:49 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Москвы» Иванов: «Слуцкий без футбола долго не протянет»
23:40 · Россия. Премьер-лига
Осинькин: «Хотел бы остановить дифирамбы в адрес Салтыкова»
23:16 · Россия. Премьер-лига
Глушаков – о старте «Спартака»: «Не надо сходить с ума, чемпионат только начался»
23:11 · Россия. Премьер-лига
Мор отказался называть сенсацией поражение «Зенита» от «Динамо» 1
23:06 · Россия. Премьер-лига
Рыбус оценил свой дебют за «Рубин»
Все новости
Рекомендуем