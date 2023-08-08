Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал информацию о переговорах «Зенита» с леверкузенским «Байером» по поводу возможного возвращения в петербургский клуб 28-летнего иранского нападающего Сердара Азмуна.

- Удачно покупать, продавать и снова покупать легионеров в нашем футболе умел делать только один человек – Гинер. Он мастер этого дела. Покупал не так задорого, продавал гораздо дороже, обратно брал практически за копейки и опять продавал. А «Зенит» на сегодняшний день, такое ощущение, впал в какую-то детскую прострацию, или слишком много денег у руководителей, которые не знают, куда их девать. Сейчас ещё получили от продажи Малкома большую сумму, и Вендел на выходе.

Это какая-то болезнь руководителей «Зенита» – покупать никому не нужных футболистов. Вот Азмун сегодня в Германии никому не нужен. Если «Байер» продаст его сейчас за пять миллионов евро, для «Байера» это будет суперсделка. Потому что Азмун – это футболист, который не играет в основе команды, а сидит на лавке, и его купили в своё время у «Зенита» за 2,5 миллиона евро.

Зачем «Зениту» сейчас ещё один нападающий? Есть Сергеев, которому играть не дают. Они взяли Кассьерру из «Сочи». Ещё бразильца очередного притащили и вроде ещё кого-то… Я уже, честно говоря, запутался во всех этих легионерах. У «Зенита» в линии атаки есть человек пять, а играют они в основном в одного нападающего. Я не пойму этого.

А Азмун уже не футболист. Когда он переходил в «Зенит» из «Рубина», тогда он был футболистом. Но те деньги, которые ему платили, повлияли на него. Есть футболисты с такой психикой, что они перестают развиваться, когда получают большие зарплаты. Они начинают рассматривать свою жизнь в другом ключе, не в футбольном.