Юндер по-прежнему интересен «Зениту»

Форвард «Марселя» Дженгиз Юндер по-прежнему находится в сфере интересов петербургского «Зенита». Об этом рапортуют журналисты Lequipe.

«Сине-бело-голубые» рассматривают кандидатуру турецкого нападающего в качестве замены бразильцу Малкому, перешедшему этим летом в саудовский «Аль-Хиляль» за 60 миллионов евро. Конкурентом чемпиона России в споре за Юндера называется стамбульский «Фенербахче».

Трансферная стоимость Дженгиза оценивается в 20 миллионов евро. Трудовое соглашение игрока с провансальским клубом рассчитано до лета 2025 года.

В минувшем розыгрыше чемпионата Франции 26-летний турок провел 37 матчей, в которых записал на свой счет пять забитых мячей и четыре голевые передачи.