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Агент Нестора — о переговорах с «Зенитом»: «Мы находимся в ожидании»

08 Августа 2023 • 09:17 Комментировать
Зенит
...
Факел
13.08 17:30

Андре Кюри, агент полузащитника «Сан-Паулу» Родриго Нестора, высказался о переговорах с «Зенитом» по возможному трансферу своего клиента.

«Переговоры с «Зенитом»? Мы находимся в ожидании», — цитирует агента «РБ Спорт».

Ранее агент опроверг информацию о том, что «Сан-Паулу» требует за своего футболиста 40 миллионов евро.

Отметим, что Нестор является воспитанником «Сан-Паулу» и выступает за этот клуб на протяжении всей профессиональной карьеры. В общей сложности за свою родную команду 22-летний футболист успел провести 165 матчей, забить 10 голов и отдать 22 результативные передачи.

Действующий контракт полузащитника с «Сан-Паулу» рассчитан до конца февраля 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 7 миллионов евро. 

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сан-Паулу Андре Кюри Родриго Нестор
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