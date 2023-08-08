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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Масалитин: «Сейчас в «Зените» нет лидера» эксклюзив

08 Августа 2023 • 09:06 Комментировать

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в эксклюзивном комментарии для сетевого издания«Евро-Футбол.Ру» оценил стартовые туры чемпионата России.

- «Зенит» не самым лучшим образом вошёл в сезон. Неужели отсутствие Малкома и Кузяева так сильно повлияло на коллектив?

- Кузяев определял игру в средней линии, но когда у команды не шла игра, на первый план выходило индивидуальное мастерство Малкома. Он мог забить сам или отдать очень качественную передачу. Потеря двух лидеров не может пройти бесследно.

- То есть Малкома нельзя заменить по функционалу другим игроком, а надо перестраивать командные взаимодействия?

- «Зенит» все изучают, вычисляют слабые и сильные стороны команды. Конечно, надо меняться и искать игру, которая приносит результат. Тот же Гвардиола постоянно меняется. Когда Мостовой и Бакаев выходили на поле одновременно с Малкомом, они тоже смотрелись более мастеровито. Сейчас в «Зените» нет лидера, пока себя никто на первый план не выдвигает.

- Всё-таки у питерцев есть некоторые двигатели игры.

- Да, в первых турах игру на себя брал Кассьерра. Может, сейчас у них появится лидер в средней линии. Вдруг Вендел передумает и останется. Всё равно у «Зенита» качественные футболисты и есть деньги.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Валерий Масалитин
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