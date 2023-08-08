Дьяков: «Зенит» пока играет не в полную силу»

Экс-защитник «Ростова» Виталий Дьяков поделился мнением о поединке третьего тура чемпионата России, в котором петербургский «Зенит» принимал московское «Динамо». Встреча завершилась поражением «сине-бело-голубых» со счетом 2:3.

«Зенит» пока играет не в полную силу. Команда явно находится не в лучших кондициях. «Динамо» вырвало в победу, это было заслуженно. Они выиграли абсолютно по делу», - передает слова Виталия телеграм-канал радио «Движение».

После трех туров Премьер-лиги петербургский коллектив набрал четыре балла и располагается на седьмом месте в турнирной таблице. Подопечные Сергея Семака отстают от идущего первым «Спартака» на пять очков.