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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бубнов оценил работу Лички в «Динамо»

08 Августа 2023 • 08:45 Комментировать

Экс-защитник сборной СССР и московского «Спартака», а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением об игре «Динамо» под руководством чешского специалиста Марцела Лички.

«Личка постепенно корректирует игру. Его «Динамо» показывает зрелищный, атакующий футбол. Уверен, тренер ещё наведёт порядок», - приводит слова Александра издание Sportbox.

Напомним, что в последнем матче «Динамо» на выезде отпраздновало победу над петербургским «Зенитом» со счетом 3:2.

После трех туров чемпионата России подопечные Лички набрали четыре балла и занимают шестое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Спартака» на пять очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Александр Бубнов Марцел Личка
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