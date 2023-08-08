Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» и новороссийского «Черноморца» Алексей Селин в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился впечатлениями от матчей «Зенит» – «Динамо» (2:3) и ЦСКА – «Локомотив» (4:1) в третьем туре Российской премьер-лиги.

- «Зенит» провёл мощно концовку своего матча, сравнял счёт, и если бы оставалось чуть больше времени, мог бы ещё додавить «Динамо» и вырвать победу. Но сказалось удаление Барриоса, которое сбило темп последнего штурма «Зенита». И очень удачно «Динамо» убежало в контратаку, там всё было исполнено прямо образцово и идеально. Честно говоря, я очень рад за «Динамо». Было видно, что Личка сильно расстроился, когда его команда пропустила второй гол. Но динамовцы нашли в себе силы вырвать эту победу над действующим чемпионом на выезде, что очень важно для становления Лички в новом клубе.

- Что происходит с «Зенитом»?

- Он буксует на старте чемпионата, не всё у него получается. Видимо, сказывается кадровая ситуация. Одни игроки уезжают, с другими непонятно, а новые, которые приходят, только вливаются. Идёт процесс перестройки, поэтому «Зенит» и теряет очки.

- Какие выводы стоит делать относительно питерцев по турнирной таблице?

- Выводы «Зенит» должен делать внутри команды. Как раз это большая пища для размышлений: какие-то кадровые, трансферные вопросы, кого наигрывать, какой состав и так далее. Нам как зрителям и специалистам рано делать оценки по истечении трёх туров. Тем более «Зенит» славится тем, что умеет по ходу сезона перестраиваться и находить оптимальные для себя решения, чтобы удачно завершать чемпионат. «Зенит» обычно смотрится уверенно осенью перед уходом на перерыв и потом после возобновления сезона.

- Как оцените московское дерби ЦСКА и «Локомотива»?

- ЦСКА вчистую переиграл «Локомотив». Мало того что крупная победа, так ещё и голы красивые. «Армейцы» хорошо комбинировали и радовали своих болельщиков. Чалов вышел на чистое первое место в гонке бомбардиров. Молодец Мухин, что забил два гола «Локомотиву», особенно красивым у него получился второй мяч головой. Заслуженная победа ЦСКА. И Акинфеев, который славится своими длинными передачами, в очередной раз начал голевую атаку. Много составляющих поспособствовали победе ЦСКА в этой встрече.