Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Экс-игрок «Кубани» Селин: «Зенит» славится тем, что умеет перестраиваться по ходу сезона» эксклюзив

08 Августа 2023 • 00:00 Комментировать

Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» и новороссийского «Черноморца» Алексей Селин в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился впечатлениями от матчей «Зенит» – «Динамо» (2:3) и ЦСКА – «Локомотив» (4:1) в третьем туре Российской премьер-лиги.

- «Зенит» провёл мощно концовку своего матча, сравнял счёт, и если бы оставалось чуть больше времени, мог бы ещё додавить «Динамо» и вырвать победу. Но сказалось удаление Барриоса, которое сбило темп последнего штурма «Зенита». И очень удачно «Динамо» убежало в контратаку, там всё было исполнено прямо образцово и идеально. Честно говоря, я очень рад за «Динамо». Было видно, что Личка сильно расстроился, когда его команда пропустила второй гол. Но динамовцы нашли в себе силы вырвать эту победу над действующим чемпионом на выезде, что очень важно для становления Лички в новом клубе.

- Что происходит с «Зенитом»?

- Он буксует на старте чемпионата, не всё у него получается. Видимо, сказывается кадровая ситуация. Одни игроки уезжают, с другими непонятно, а новые, которые приходят, только вливаются. Идёт процесс перестройки, поэтому «Зенит» и теряет очки.

- Какие выводы стоит делать относительно питерцев по турнирной таблице?

- Выводы «Зенит» должен делать внутри команды. Как раз это большая пища для размышлений: какие-то кадровые, трансферные вопросы, кого наигрывать, какой состав и так далее. Нам как зрителям и специалистам рано делать оценки по истечении трёх туров. Тем более «Зенит» славится тем, что умеет по ходу сезона перестраиваться и находить оптимальные для себя решения, чтобы удачно завершать чемпионат. «Зенит» обычно смотрится уверенно осенью перед уходом на перерыв и потом после возобновления сезона.

- Как оцените московское дерби ЦСКА и «Локомотива»?

- ЦСКА вчистую переиграл «Локомотив». Мало того что крупная победа, так ещё и голы красивые. «Армейцы» хорошо комбинировали и радовали своих болельщиков. Чалов вышел на чистое первое место в гонке бомбардиров. Молодец Мухин, что забил два гола «Локомотиву», особенно красивым у него получился второй мяч головой. Заслуженная победа ЦСКА. И Акинфеев, который славится своими длинными передачами, в очередной раз начал голевую атаку. Много составляющих поспособствовали победе ЦСКА в этой встрече.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Чемпионат России РПЛ Алексей Селин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 08 Августа
00:00 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Кубани» Селин: «Зенит» славится тем, что умеет перестраиваться по ходу сезона» эксклюзив
07 Августа
23:58 · Россия. Премьер-лига
Сербский клуб Кержакова впервые проиграл матч под его руководством
23:49 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Москвы» Иванов: «Слуцкий без футбола долго не протянет»
23:40 · Россия. Премьер-лига
Осинькин: «Хотел бы остановить дифирамбы в адрес Салтыкова»
23:16 · Россия. Премьер-лига
Глушаков – о старте «Спартака»: «Не надо сходить с ума, чемпионат только начался»
23:11 · Россия. Премьер-лига
Мор отказался называть сенсацией поражение «Зенита» от «Динамо» 1
23:06 · Россия. Премьер-лига
Рыбус оценил свой дебют за «Рубин»
23:00 · Россия. Премьер-лига
Мор – о Рябчуке: «Дай бог, чтобы без травм, это усиление»
22:54 · Россия. Премьер-лига
Осинькин: Наша задача — развиться и становиться сильнее
22:49 · Россия. Премьер-лига
Рябчук вспомнил, что знает Абаскаля ещё с Греции
22:42 · Россия. Премьер-лига
Личка: «Тюкавин и Захарян - будущее российского футбола»
22:36 · Россия. Премьер-лига
Осинькин назвал решающий момент в матче с «Ростовом»
22:18 · Россия. Премьер-лига
Рябчук обратился к болельщикам «Спартака» на русском видео
22:05 · Россия. Премьер-лига
Стала известна причина ухода Оздоева в ПАОК
21:57 · Россия. Премьер-лига
Стрепетов - об удалении Барриоса: «Для меня это срыв атаки и жёлтая карточка, но никак не красная» 1 эксклюзив
Все новости
Рекомендуем