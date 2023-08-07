Сербский клуб Кержакова впервые проиграл матч под его руководством

Сербский «Спартак» из города Суботица впервые проиграл под руководством Александра Кержакова. Это случилось в матче второго тура чемпионата Сербии на выезде против клуба «Радник». Игра завершилась уверенной победой хозяев – 2:0.

Напомним, что стартовал Кержаков со своим новым клубом в чемпионате страны удачно – «Спартак» одолел дома «ИМТ Белград» - 2:1. Теперь команда Кержакова занимает в турнирной таблице девятое место.

В следующем туре чемпионата Сербии «Спартак» снова сыграет дома, соперником станет «Железничар» из Панчево. Игра намечена на 13 августа.