Экс-игрок «Москвы» Иванов: «Слуцкий без футбола долго не протянет»

Бывший игрок ФК «Москва» и столичного «Локомотива» Станислав Иванов порассуждал о будущем своего бывшего тренера Леонида Слуцкого – с ним они как игрок и тренер пересекались в «Москве», когда клуб ещё существовал.

«Я слежу за ним. Думаю, то, чем он занимается - личное его дело. Сейчас он просто взял паузу, перезагрузиться. Уверен, без футбола долго не протянет. Слуцкий – профессионал, он искренне любит футбол», - цитирует Иванова Metaratings.

Напомним, что Слуцкий покинул «Рубин» в конце прошлого календарного года и до сих пор не нашёл себе новый клуб. Тем временем тренер активно снимается в разных интернет-шоу.