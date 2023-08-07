Осинькин: «Хотел бы остановить дифирамбы в адрес Салтыкова»

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин призвал остановить «фанфары и дифирамбы» в адрес его 18-летнего подопечного Никиты Салтыкова. Напомним, что Салтыков в столь юном возрасте отметился в недавней игре РПЛ против «Ростова» дублем.

«Хотел бы приостановить фанфары и дифирамбы в его адрес, ему нужно опуститься на землю. И много работать впредь – такие матчи должны быть не раз за сезон, а стабильно», - цитирует Осинькина «Матч ТВ».

Напомним, что благодаря дублю Салтыкова «Крылья» разгромили дома «Ростов» Валерия Карпина с неприличным счётом – 5:1. После этого самарский клуб поднялся в первую четвёрку турнирной таблицы РПЛ.

Ранее Осинькин высказался о сравнении Салтыкова с бывшим игроком «Крыльев» Сергеем Пиняевым.