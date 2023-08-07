Глушаков – о старте «Спартака»: «Не надо сходить с ума, чемпионат только начался»

Бывший хавбек московского «Спартака» Денис Глушаков призвал не спешить с выводами относительно удачного старта «красно-белых» в новом сезоне РПЛ.

«Бывает всякое. В прошлом сезоне они тоже хорошо выглядели в первой части чемпионата, во второй — непонятно, что произошло», - делится Глушаков в эфире «Матч ТВ», добавляя, что «Спартак» сейчас играет достойно.

Напомним, что «Спартак» с девятью набранными очками в трёх турах возглавляет турнирную таблицу Российской премьер-лиги. В следующем туре команду ожидает непростой выезд в Екатеринбург в гости к «Уралу».

«Не надо сходить с ума, это только начало чемпионата. Всё будет меняться», - добавляет Глушаков.