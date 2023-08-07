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Рыбус оценил свой дебют за «Рубин»

07 Августа 2023 • 23:06 Комментировать
Ростов
...
Рубин
12.08 20:00

Опытный польский новичок «Рубина» Мацей Рыбус оценил свой дебют за казанский клуб. Он, напомним, пришёлся на игру с бывшим клубом поляка – столичным «Спартаком». Казанцы разгромно проиграли дома – 1:4.

«Конечно, не так мы хотели сыграть, слишком много пропустили, но моменты хорошие у нас тоже были. Я только провёл тренировку с командой, много пропустил, и тренер дал мне несколько минут на поле. Всё-таки, почти месяц не тренировался, было тяжело», - цитирует Рыбуса пресс-служба «Рубина».

Напомним, что Рыбус стал игроком «Рубина» текущим летом, перебравшись в клуб в статусе свободного агента.

Рыбус признался, что не жалеет об уходе из «Спартака»

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Мацей Рыбус
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