Рыбус оценил свой дебют за «Рубин»

Опытный польский новичок «Рубина» Мацей Рыбус оценил свой дебют за казанский клуб. Он, напомним, пришёлся на игру с бывшим клубом поляка – столичным «Спартаком». Казанцы разгромно проиграли дома – 1:4.

«Конечно, не так мы хотели сыграть, слишком много пропустили, но моменты хорошие у нас тоже были. Я только провёл тренировку с командой, много пропустил, и тренер дал мне несколько минут на поле. Всё-таки, почти месяц не тренировался, было тяжело», - цитирует Рыбуса пресс-служба «Рубина».

Напомним, что Рыбус стал игроком «Рубина» текущим летом, перебравшись в клуб в статусе свободного агента.

Рыбус признался, что не жалеет об уходе из «Спартака»