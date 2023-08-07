Мор – о Рябчуке: «Дай бог, чтобы без травм, это усиление»

Бывший спартаковец Эдуард Мор оценил приход в стан «красно-белых» защитника Олега Рябчука. Предыдущим клубом 25-летнего оборонца был «Олимпиакос».

«Усиление, не сомневаюсь. Дай бог, чтобы у него не было травм, он поможет «Спартаку». В команде не было левоногого защитника, а он - футболист, который очень много бегает», - делится Мор с «Матч ТВ».

Напомним, что Рябчук станет в «Спартаке» заменой другому легионеру Томашу Таварешу, который получил тяжёлую травму колена и пропустит как минимум первую половину сезона.