Мор – о Рябчуке: «Дай бог, чтобы без травм, это усиление»

Бывший спартаковец Эдуард Мор оценил приход в стан «красно-белых» защитника Олега Рябчука. Предыдущим клубом 25-летнего оборонца был «Олимпиакос».
«Усиление, не сомневаюсь. Дай бог, чтобы у него не было травм, он поможет «Спартаку». В команде не было левоногого защитника, а он - футболист, который очень много бегает», - делится Мор с «Матч ТВ».
Напомним, что Рябчук станет в «Спартаке» заменой другому легионеру Томашу Таварешу, который получил тяжёлую травму колена и пропустит как минимум первую половину сезона.Ранее экс-защитник сборной России Владимир Гранат заявил, что приход уроженца Молдовы не станет полноценным усилением для обороны «красно-белых» - клубу нужны ещё игроки обороны.
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