Осинькин: Наша задача — развиться и становиться сильнее

Наставник «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о целях коллектива на сезон после успешного старта кампании РПЛ.

«Мы в неплохой форме, но наша задача — развиться, становиться сильнее, тогда и очки будут стабильно приходить. Будут, наверное, матчи, когда мы переигрываем соперника на протяжении всего матча», — заявил главный тренер клуба Премьер-лиги, чьи слова приводит «Матч ТВ». Также Осинькин считает, что рано ставить планку на итог сезона, поскольку футболисты и команды по-разному набирают форму.

Напомним, что «Крылья Советов» находятся на третьей строчке в турнирной таблице Премьер-лиги, набрав семь очков после трёх туров.