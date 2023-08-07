Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал переход в московский «Спартак» 25-летнего защитника сборной Молдовы Олега Рябчука.

- Рябчук играл в «Олимпиакосе» в основном составе. Сам по себе он не является суперфутболистом, но это хороший добротный защитник. «Спартак» сделал хорошее приобретение. Те защитники, которых они до этого привозили, разочаровывали. Дуарте, мне кажется, из той же песни. А с Рябчуком, по-моему, «Спартак» угадал. Наверняка он будет играть в стартовом составе, для этого его и приглашали.