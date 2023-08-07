Рябчук вспомнил, что знает Абаскаля ещё с Греции

Новичок московского «Спартака» Олег Рябчук рассказал, что знает действующего главного тренера «красно-белых» в лице Гильермо Абаскаля ещё с Греции. Тогда молодой испанец возглавлял «Волос».

«Мы не общались, но был наслышан о его работе, когда сам играл за «Олимпиакос». Затем он хорошо поработал в «Базеле». А ещё я знаю, в какой футбол он хочет играть, ведь он испанец – у меня до этого три тренера были испанцами», - цитирует Рябчука пресс-служба «Спартака».

Абаскаль возглавлял волос в 2021 году, после молодой специалист отправился в Швейцарию, где в 2022 году сначала стал ассистентом главного тренера, а после – исполняющим его обязанности в «Базеле».

Рябчук провёл в «Олимпиакосе» два последних года карьеры.

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