Осинькин назвал решающий момент в матче с «Ростовом»

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин назвал ключевой момент в домашнем разгроме «Ростова» (5:1).

«Ростов» пытается играть в позиционный футбол, что на себе мы ощутили. Мы смогли забить два быстрых гола, затем получили возможность играть по счету. Не забей мы быстро, всё могло быть по‑другому, потому что «Ростов» — сильная и очень интересная тренерская команда

Напомним, что в минувшую субботу самарские «Крылья Советов» разгромили дома «Ростов» - 5:1. Теперь у команды семь набранных очков, игроки «Крыльев» после трёх стартовых туров РПЛ пока не знают поражений в новом сезоне.

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