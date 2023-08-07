Стала известна причина ухода Оздоева в ПАОК

Стала известна причина ухода российского хавбека Магомеда Оздоева из стамбульского клуба «Фатих Карагюмрюк». В нём россиянин провёл минувший сезон.

«Магомед пришел в команду ради Андреа Пирло, когда Пирло ушел из «Фатиха», у него появилось желание тоже покинуть клуб. Все просто: ПАОК сделал хорошее предложение, и он ушел без каких-либо конфликтов», - рассказали «Спорт-Экспрессу» в пресс-службе турецкого клуба, добавив, что россиянину очень нравился клуб и Стамбул.

Напомним, что Оздоеву за прошедший сезон удалось забить в ворота соперников стамбульского клуба пять голов в рамках турецкой Суперлиги.

Оздоев попрощался с бывшим клубом из Стамбула