Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Стрепетов в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил решение арбитра показать полузащитнику «сине-бело-голубых» Вильмару Барриосу красную карточку за фол на полузащитнике «Динамо» Денисе Макарове в матче 3-го тура Российской премьер-лиги.

«Я бы не сказал, что это была умышленная грубая игра с нанесением травмы, но я не могу учить судей. Однако лично для меня фол на Клаудиньо в матче с «Ростовом» был более опасным. Мне интересно, на сколько матчей дисквалифицируют Барриоса. Если Барриос пропустит только один матч, это одно дело, однако он может не принять участие в игре со «Спартаком». Тогда можно будет говорить о каких-то преднамеренных действиях со стороны судей. Сейчас рефери совершают очень много ошибок. Мы уже устали об этом говорить, хотя представители судейского корпуса уверяют, что у нас всё в порядке. Семака и Юрана удалили за разговоры с арбитрами, хотя мы видим, что представители многих московских клубов тоже выходят на поле, а в их отношении принимаются другие решения. Действия арбитров часто не согласованы. Нарушил ли правила Барриос? Конечно, нарушил. Это был срыв атаки, но это не были действия, которые могли привести к травме Макарова. Пускай московский клуб докажет, что он мог действительно сильно травмировать соперника. Для меня это срыв атаки и жёлтая карточка, но никак не удаление. Повторюсь, мне интересно, на сколько матчей экспертная комиссия дисквалифицирует Вильмара. Если его отстранят на одну игру, то вопросов не будет. Но если ему не дадут сыграть со «Спартаком», то это сильно ударит по «Зениту», - сказал Стрепетов.

Сапета - о фоле Барриоса: «Это стопроцентная красная карточка»