Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Стрепетов - об удалении Барриоса: «Для меня это срыв атаки и жёлтая карточка, но никак не красная» эксклюзив

07 Августа 2023 • 21:57 Комментировать (1)
Зенит
...
Факел
13.08 17:30

Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Стрепетов в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил решение арбитра показать полузащитнику «сине-бело-голубых» Вильмару Барриосу красную карточку за фол на полузащитнике «Динамо» Денисе Макарове в матче 3-го тура Российской премьер-лиги.

«Я бы не сказал, что это была умышленная грубая игра с нанесением травмы, но я не могу учить судей. Однако лично для меня фол на Клаудиньо в матче с «Ростовом» был более опасным. Мне интересно, на сколько матчей дисквалифицируют Барриоса. Если Барриос пропустит только один матч, это одно дело, однако он может не принять участие в игре со «Спартаком». Тогда можно будет говорить о каких-то преднамеренных действиях со стороны судей. Сейчас рефери совершают очень много ошибок. Мы уже устали об этом говорить, хотя представители судейского корпуса уверяют, что у нас всё в порядке. Семака и Юрана удалили за разговоры с арбитрами, хотя мы видим, что представители многих московских клубов тоже выходят на поле, а в их отношении принимаются другие решения. Действия арбитров часто не согласованы. Нарушил ли правила Барриос? Конечно, нарушил. Это был срыв атаки, но это не были действия, которые могли привести к травме Макарова. Пускай московский клуб докажет, что он мог действительно сильно травмировать соперника. Для меня это срыв атаки и жёлтая карточка, но никак не удаление. Повторюсь, мне интересно, на сколько матчей экспертная комиссия дисквалифицирует Вильмара. Если его отстранят на одну игру, то вопросов не будет. Но если ему не дадут сыграть со «Спартаком», то это сильно ударит по «Зениту», - сказал Стрепетов.

Сапета - о фоле Барриоса: «Это стопроцентная красная карточка»

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Алексей Стрепетов Вильмар Барриос
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЗЕНИТ ФАКЕЛ
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Cruyff
07 Августа 2023 в 23:22
я уверен ему дадут доп. дискву
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Августа
23:40 · Россия. Премьер-лига
Осинькин: «Хотел бы остановить дифирамбы в адрес Салтыкова»
23:16 · Россия. Премьер-лига
Глушаков – о старте «Спартака»: «Не надо сходить с ума, чемпионат только начался»
23:11 · Россия. Премьер-лига
Мор отказался называть сенсацией поражение «Зенита» от «Динамо» 1
23:06 · Россия. Премьер-лига
Рыбус оценил свой дебют за «Рубин»
23:00 · Россия. Премьер-лига
Мор – о Рябчуке: «Дай бог, чтобы без травм, это усиление»
22:54 · Россия. Премьер-лига
Осинькин: Наша задача — развиться и становиться сильнее
22:49 · Россия. Премьер-лига
Рябчук вспомнил, что знает Абаскаля ещё с Греции
22:42 · Россия. Премьер-лига
Личка: «Тюкавин и Захарян - будущее российского футбола»
22:36 · Россия. Премьер-лига
Осинькин назвал решающий момент в матче с «Ростовом»
22:18 · Россия. Премьер-лига
Рябчук обратился к болельщикам «Спартака» на русском видео
22:05 · Россия. Премьер-лига
Стала известна причина ухода Оздоева в ПАОК
21:57 · Россия. Премьер-лига
Стрепетов - об удалении Барриоса: «Для меня это срыв атаки и жёлтая карточка, но никак не красная» 1 эксклюзив
21:50 · Россия. Премьер-лига
Агент Барбоза: «Спартак» собирает чемпионскую команду»
21:41 · Россия. Премьер-лига
Оздоев попрощался с бывшим клубом из Стамбула
21:29 · Кубок России
Александр Мостовой: «Шансы «Спартака» на победу над «Пари НН» высочайшие»
Все новости
Рекомендуем