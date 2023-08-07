Агент Барбоза: «Спартак» собирает чемпионскую команду»

Футбольный агент Паулу Барбоза высоко оценил переход в «Спартак» молдавского и португальского защитника Олега Рябчука. Последним его клубом до переезда в Москву был «Олимпиакос».

«Талантливый футболист, однозначное усиление команды. Он станет хорошей заменой травмированному Таварешу, станет сильнее в России и сможет добиться успеха», - делится Барбоза с «РБ Спорт».

Напомним, что Рябчук провёл в «Олимпиакосе» два последних года карьеры. Ранее выступал в Португалии, в которой рос и обучался футболу с четырёх лет.

«Рано оценивать трансферы «Спартака», окно трансферное открыто ещё. Но уже понятно – «красно-белые» собирают чемпионскую команду», - добавил Барбоза.