Оздоев попрощался с бывшим клубом из Стамбула

Российский новичок ПАОКа Магомед Оздоев попрощался со стамбульским клубом «Фатих Карагюмрюк» - в нём он провёл сезон-2022/23.

«Сегодня настало время прощаться. Хотел бы сказать огромное спасибо руководству клуба, тренерам, моим бывшим одноклубникам. Я буду по всем вам скучать. Спасибо болельщикам за поддержку, а я буду болеть за себя. Удачи в новом сезоне!», - пишет Оздоев в соцсетях.

Напомним, в понедельник вечером новый клуб Оздоева из города Салоники официально представил россиянина. Хавбек подписал с греческим топ-клубом контракт на два ближайших сезона.