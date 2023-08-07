Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Оздоев попрощался с бывшим клубом из Стамбула

07 Августа 2023 • 21:41 Комментировать
Фатих Карагюмрюк
...
Бешикташ
14.08 21:00

Российский новичок ПАОКа Магомед Оздоев попрощался со стамбульским клубом «Фатих Карагюмрюк» - в нём он провёл сезон-2022/23.

«Сегодня настало время прощаться. Хотел бы сказать огромное спасибо руководству клуба, тренерам, моим бывшим одноклубникам. Я буду по всем вам скучать. Спасибо болельщикам за поддержку, а я буду болеть за себя. Удачи в новом сезоне!», - пишет Оздоев в соцсетях.

Напомним, в понедельник вечером новый клуб Оздоева из города Салоники официально представил россиянина. Хавбек подписал с греческим топ-клубом контракт на два ближайших сезона.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Магомед Оздоев Фатих Карагюмрюк
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ФАТИХ КАРАГЮМРЮК БЕШИКТАШ
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Августа
21:57 · Россия. Премьер-лига
Стрепетов - об удалении Барриоса: «Для меня это срыв атаки и жёлтая карточка, но никак не красная» эксклюзив
21:50 · Россия. Премьер-лига
Агент Барбоза: «Спартак» собирает чемпионскую команду»
21:41 · Россия. Премьер-лига
Оздоев попрощался с бывшим клубом из Стамбула
21:29 · Кубок России
Александр Мостовой: «Шансы «Спартака» на победу над «Пари НН» высочайшие»
21:06 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» заявил новичка Рябчука как португальца
21:02 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Арсенал» уверенно обыграл «Енисей»
20:38 · Россия. Премьер-лига
Грушевский: «Черчесов сказал, что такой Чалов точно бы играл у него в сборной»
20:34 · Россия. Премьер-лига
Гранат: «Одного Рябчука «Спартаку» будет мало»
20:25 · Кубок России
Дзюба не полетел на кубковый матч «Локомотива» в Казань
19:56 · Кубок России
Захарян может сыграть в кубковом матче против «Краснодара»
19:50 · Россия. Премьер-лига
Радченко не сомневается в очередном чемпионстве «Зенита»
19:44 · Россия. Премьер-лига
Махачкалинское «Динамо» подпишет вратаря из клуба РПЛ слухи
19:32 · Россия. Премьер-лига
Терёхин: «Лещук уже пересидел под Шуниным»
19:27 · Россия. Премьер-лига
Назван кандидат на пост главного тренера «Волгаря»
19:17 · Россия. Премьер-лига
Кучаев: «Я бы хотел попробовать свои силы в Европе»
Все новости
Рекомендуем