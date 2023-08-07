«Спартак» заявил новичка Рябчука как португальца

Московский «Спартак» заявил новичка обороны и игрока сборной Молдовы Олега Рябчука как гражданина Португалии. Информация об этом опубликована на официальном сайте РПЛ, под фото футболиста расположен португальский флаг - флаг страны его второго гражданства.

Любопытно, что Рябчук родился в Молдове, однако в возрасте трёх лет вместе с сестрой покинул страну, так как их родители отправились работать за границу. Сначала они жили на Украине, а после перебрались в Португалию. Именно в этой солнечной стране Рябчук и делал первые шаги в футболе, обучаясь игре в академиях лиссабонских «Спортинга», «Белененсеша», а также в академии «Порту», в рядах которого он и начал взрослую карьеру в 2017 году.

Тем не менее, выступает Рябчук за сборную своей родной страны – Молдовы. Он провёл за эту команду свыше 40 официальных встреч.

Ранее сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» назвало плюсы и минусы новичка столичного клуба.