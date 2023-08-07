Греческий журналист портала BN Sports Фанис Цоканас специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» назвал сильные и слабые стороны новичка столичного «Спартака» Олега Рябчука.

- В чём заключаются его сильные качества?

- Олег Рябчук очень ответственный левый защитник, который, в основном, выполняет свои оборонительные функции. С тех пор, как Цимикас перешел в «Ливерпуль», Рябчук плотно занял его место, хотя совсем на него не похож. На место Цимикаса пробовали разных людей, но именно Рябчук стал основным. Если оценивать идеальную игру футболиста в 10 баллов, а худшую в 1, то Рябчук балансировал между 6 и 7. Действительно солидная, стабильная игра принесла ему статус основного футболиста.

- А если говорить о его недостатках?

- Отсутствие у него атакующих способностей. Рябчук может хорошо защищаться, обладает недюжинной выносливостью, но недостаточно хорош в дриблинге и подачах. Над этими компонентами ему нужно работать.

- Можете ли представить его в топ-5 чемпионатах Европы?

- Он еще довольно молодой футболист, вполне может достичь и большего. Почему нет? Я не вижу его в топ-клубе, но я вполне могу представить его в крепкой команде Бундеслиги, благодаря своей стабильности. Еще это зависит от стиля команды. Если команде нужны атакующие защитники, то Рябчуку нужно будет улучшить этот аспект, чтобы там оказаться. Кроме того, я знаю, что были клубы из Лиги 1, которые интересовались им.

- Как вы думаете, у него получится в России?

- Я думаю, что он покажет именно то, что ждет от него «Спартак». Скауты команды и люди, принимавшие решение о трансфере, думаю, много смотрели его игры и лучше всех нас знают, что от него нужно «Спартаку» и что он может ему дать. «Спартак» платит за него большие деньги и, наверняка, впечатлен его стабильностью. Но если в клубе ждут, что он будет приносить много пользы в атаке, то над этим нужно будет работать его новому главному тренеру.

Гранат: «Одного Рябчука «Спартаку» будет мало»