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Грушевский: «Черчесов сказал, что такой Чалов точно бы играл у него в сборной»

07 Августа 2023 • 20:38 Комментировать
ЦСКА Москва
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Сочи
13.08 20:00

Известный болельщик ЦСКА, актёр и шоумен Михаил Грушевский оценил текущую форму форварда «армейцев» Фёдора Чалова и вспомнил свой недавний разговор со Станиславом Черчесовым. Пару лет назад специалист ещё был главным тренером сборной России.

«Недавно общался с Черчесовым - он сказал, что такой Чалов точно играл бы в его сборной. На лицо это качественный рост игрока, он играет не на свою статистику, а на команду. Это показатель зрелого и умного человека», - делится Грушевский для «Матч ТВ».

Напомним, Чалов на данный момент является лучшим бомбардиром сезона РПЛ-2023/24. У него в активе четыре забитых гола, все – с 11-метровой отметки.
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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Михаил Грушевский Фёдор Чалов
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