Гранат: «Одного Рябчука «Спартаку» будет мало»

Бывший защитник сборной России Владимир Гранат оценил самое свежее усиление столичного «Спартака» - состав «красно-белых» пополнил молодой молдавский защитник Олег Рябчук, ранее футболист выступал в Греции за местный топ-клуб – «Олимпиакос».

«Защита — самое слабое звено в «Спартаке». Радует, что туда уже пришло усиление. Думаю, что одного Рябчука будет мало», - делится Гранат с «Чемпионатом», добавляя, что уже все давно поняли, что «Спартаку» необходим центральный защитник.