Третий тур чемпионата России: «Зенит» проиграл, «Краснодар» и «Спартак» идут без потерь

В четырёх матчах третьего тура РПЛ из восьми было забито пять и более голов. Команды словно соскучились по атакующему футболу. Удаления, спорные решения, пенальти и разгромные победы – то, чем мы запомним третий игровой день чемпионата России. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о ключевых событиях тура.

«Краснодар» и «Спартак» идут без потерь

«Быки» установили клубный рекорд по количествам побед на старте сезона. В последний раз «Краснодар» набирал максимум семь очков в сезоне 2016/2017. Однако команда Владимира Ивича не одинока: «Спартак» с Гильермо Абаскалем набрали такое же количество очков и теперь этот дуэт идёт лидером в турнирной таблице РПЛ.

«Спартак» в третьем туре одолел «Рубин» на выезде. Ещё перед матчем эксперты говорили (ссылка на вью Гладилина), что игра для «красно-белых» будет непростая. Так и получилось. Если бы Джоэль Фамейе забил в пустые ворота в первом тайме, возможно, разговоров бы и не было о «Спартаке». А как итог – достаточно ровный первый тайм, в котором москвичи владели преимуществом, а «Рубин» реализовал свой момент.

Второй тайм Абаскаль буквально перевернул двумя заменами. Тренер выпустил Хесуса Медину, который вывел «Спартак» вперёд в дебюте второй половины матча и спустя 47 секунд после выхода на замену. Михаил Игнатов, вторая замена испанца, вышел вместо Романа Зобнина и тоже отличился. Тренер не побоялся посадить на скамейку лидеров команды, российских футболистов, и выпустить парагвайца, который только набирает кондиции.

В нынешнем составе «Спартака» отметим новобранца Тео Бонгонда, который за три сыгранных тура набрал три очка по системе «гол+пас», имея в своём активе два забитых мяча. Три очка в трёх стартовых турах до Бонгонда в матчах РПЛ у москвичей набирал только Эйден Макгиди, который стартовал с двух голевых пасов и гола в сезоне 2010/2011. Бонгонда тратит на гол в среднем 92,5 минуты. Лучший результат лиги по этому показателю у нападающего «Крыльев Советов» Никиты Салтыкова.

Карпин «сгорел» в Самаре

Молодой нападающий неожиданно продемонстрировал свои умения «Ростову» Карпина. Салтыков отметился дублем в результативном и разгромном матче против южан. 1:5 или 1:2 — какая разница, с каким счётом проигрывать? Так отреагировал на поражение бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков (ссылка). Вспомнив о том, что у «жёлто-синих» отсутствовал центральный защитник Максим Осипенко и играла пара Данила Прохин – Виктор Мелёхин, хочется сделать вывод, что без основного защитника у команды Карпина будут постоянно возникать проблемы в обороне. Как бы кто не хейтил Осипенко, матч против «Крыльев Советов» показал, чего он стоит.

Матч тура или всего первого круга?

Московское «Динамо» на выезде добилось трёх очков в матче с «Зенитом». Эта победа стала для «Динамо» первой с 2014 года — именно тогда «бело-голубые» последний раз набрали три очка в Санкт-Петербурге. Отметим, что тот матч команды не доиграли, а сама встреча была прервана из-за выбежавшего на поле болельщика. В этот раз исход встречи решился в компенсированное время. При счёте 2:2 арбитр встречи Алексей Емелин удалил с поля Вильмара Барриоса.

После этого москвичи, на шестой добавленной минуте, усилиями Вячеслава Грулёва забили победный мяч. Этот гол не только принёс победу «Динамо», но и позволил команде впервые за 16 лет забить три мяча в ворота «Зенита»: 6 августа 2007 года «бело-голубые» в родных стенах одержали победу со счётом 4:2. У «Динамо» ворота, как и в этой встрече, защищал Антон Шунин, а один из двух голов у «Зенита» забил исполняющий в недавнем матче роль главного тренера Анатолий Тимощук. «Зенит» так плохо не стартовал ни в одном из чемпионских сезонов: всего четыре очка в трёх турах. Но к чести питерского клуба отметим, что они забили в 50-м домашнем матче кряду, что является рекордом в истории чемпионата России.

Цифры тура

Фёдор Чалов положил начало разгрома московского «Локомотива», забив свой четвёртый мяч с пенальти. Однако звание лучшего игрока матча получил Максим Мухин, который оформил дубль за 8 минут и окончательно «добил» «Локомотив».

«Балтика» набрала свои первые очки в РПЛ, обыграв в родных стенах воронежский «Факел». Команды встретились в рамках элитного дивизиона впервые с 1997 года. В восьми поединках тура хозяева одержали четыре победы, гости добились успеха также четыре раза. Всего команды забили 28 мячей. Ни одного ничейного результата не зафиксировано.

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Нули турнирной таблицы чемпионата России постепенно меняются на добытые в дуэлях очки, но отметим, что после трёх туров не имеют поражений не только «Краснодар» и «Спартак», а также «Крылья Советов» и «Урал», который забил два безответных мяча в Оренбурге.

Константин Лицин