Греческий ПАОК из города Салоники в своих соцсетях официально объявил о переходе российского хавбека Магомеда Оздоева. Россиянин, ранее выступавший за стамбульский «Фатих Карагюмрюк», подписал с грандом чемпионата Греции контракт на два ближайших сезона.

Напомним, что Оздоев провёл в чемпионате Турции минувший сезон после того, как свободным агентом покинул «Зенит». В составе «Карагюмрюка» под руководством Андреа Пирло он стал одним из лучших и незаменимых игроков команды, забив в Суперлиге пять мячей.

Предполагается, что греки заплатили турецкому клубу за российского хавбека сумму в 1 млн евро. Минувший сезон ПАОК завершил в чемпионате Греции на четвёртом месте и сейчас сражается в квалификации на пути в групповой этап Лиги конференций УЕФА. Главным тренером клуба является сын знаменитого румынского футболиста и тренера Мирчи Луческу - Рэзван Луческу.