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Оздоев стал игроком ПАОКа официально

07 Августа 2023 • 20:07 Комментировать

Греческий ПАОК из города Салоники в своих соцсетях официально объявил о переходе российского хавбека Магомеда Оздоева. Россиянин, ранее выступавший за стамбульский «Фатих Карагюмрюк», подписал с грандом чемпионата Греции контракт на два ближайших сезона.

Напомним, что Оздоев провёл в чемпионате Турции минувший сезон после того, как свободным агентом покинул «Зенит». В составе «Карагюмрюка» под руководством Андреа Пирло он стал одним из лучших и незаменимых игроков команды, забив в Суперлиге пять мячей.

Предполагается, что греки заплатили турецкому клубу за российского хавбека сумму в 1 млн евро. Минувший сезон ПАОК завершил в чемпионате Греции на четвёртом месте и сейчас сражается в квалификации на пути в групповой этап Лиги конференций УЕФА. Главным тренером клуба является сын знаменитого румынского футболиста и тренера Мирчи Луческу - Рэзван Луческу.
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ПАОК Магомед Оздоев Фатих Карагюмрюк трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023
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