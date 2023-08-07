Радченко не сомневается в очередном чемпионстве «Зенита»

Бывший игрок питерского «Зенита» Дмитрий Радченко не сомневается в том, что подопечные Сергея Семака в шестой раз подряд станут чемпионами России, несмотря на неудачи страта сезона.

«Сейчас в «Зените» идёт ротация состава, она и сказывается на подготовке команды. Петербуржцы и прошлый сезон начали не очень ярко. Думаю, в этом году «Зениту» не будет тяжелее завоевать чемпионство. Определятся с составом – всё нормально будет», - цитирует Радченко «Чемпионат».

Напомним, что во втором и третьем турах РПЛ зенитовцы набрали лишь одно очко. Сначала команда Семака сыграла вничью с «Ростовом» в гостях (1:1), а после сенсационно уступила «Динамо» дома – 2:3.

После трёх туров Премьер-лиги «Зенит» идёт на седьмом месте в турнирной таблице с четырьмя баллами.