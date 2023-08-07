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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Радченко не сомневается в очередном чемпионстве «Зенита»

07 Августа 2023 • 19:50 Комментировать
Зенит
...
Факел
13.08 17:30

Бывший игрок питерского «Зенита» Дмитрий Радченко не сомневается в том, что подопечные Сергея Семака в шестой раз подряд станут чемпионами России, несмотря на неудачи страта сезона.

«Сейчас в «Зените» идёт ротация состава, она и сказывается на подготовке команды. Петербуржцы и прошлый сезон начали не очень ярко. Думаю, в этом году «Зениту» не будет тяжелее завоевать чемпионство. Определятся с составом – всё нормально будет», - цитирует Радченко «Чемпионат».

Напомним, что во втором и третьем турах РПЛ зенитовцы набрали лишь одно очко. Сначала команда Семака сыграла вничью с «Ростовом» в гостях (1:1), а после сенсационно уступила «Динамо» дома – 2:3.

После трёх туров Премьер-лиги «Зенит» идёт на седьмом месте в турнирной таблице с четырьмя баллами.
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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Дмитрий Радченко
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