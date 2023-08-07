Бывший голкипер «Оренбурга» Евгений Гошев станет игроком клуба Мелбет-Первой лиги – махачкалинского «Динамо».

Как сообщает в своём инсайде портал Metaratings, сторона вратаря уже достигла с махачкалинским клубом предварительной договорённости, а сам голкипер уже прибыл в расположение команды.

Напомним, что Гошев провёл три последних года карьеры в «Оренбурге». На прошлой неделе он расторг контракт с клубом Премьер-лиги.

Динамовцы Махачкалы после четырёх туров своей лиги идут на 12-м месте, набрав четыре балла. Руководит командой знаменитый специалист Курбан Бердыев, назначенный на пост текущим летом.