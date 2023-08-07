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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сенников: «Через два-три тура «Зенит» будет уже не обыграть» эксклюзив

07 Августа 2023 • 19:34 Комментировать (2)

Бывший защитник московского «Локомотива» Дмитрий Сенников в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым высказался о ситуации санкт-петербургского «Зенита», который в первых 3 матчах чемпионата России набрал всего 4 очка.

- Зенитовцы немножко забуксовали и постараются выиграть сейчас в Кубке у «Крыльев Советов». То, что матч будет проходить в Самаре, для таких команд, как «Зенит», не имеет значения. Какая ему разница, где играть?

Почему «Зенит» не очень хорошо стартовал в чемпионате? Видно, что у него игроки не набрали оптимальную форму. Тот же Марио Фернандес её не набрал, а Вендел только начал тренироваться. Я думаю, пройдёт два-три тура – и «Зенит» окажется в такой форме, что его будет уже не обыграть.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Чемпионат России Дмитрий Сенников РПЛ
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Комментарии (2)
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Alexs
07 Августа 2023 в 20:01
Имбицила-Семака надо гнать из Зенита!
Alexs
07 Августа 2023 в 19:53
Семак ты уже собрал свои манатки?
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