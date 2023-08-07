Бывший защитник московского «Локомотива» Дмитрий Сенников в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым высказался о ситуации санкт-петербургского «Зенита», который в первых 3 матчах чемпионата России набрал всего 4 очка.

- Зенитовцы немножко забуксовали и постараются выиграть сейчас в Кубке у «Крыльев Советов». То, что матч будет проходить в Самаре, для таких команд, как «Зенит», не имеет значения. Какая ему разница, где играть?

Почему «Зенит» не очень хорошо стартовал в чемпионате? Видно, что у него игроки не набрали оптимальную форму. Тот же Марио Фернандес её не набрал, а Вендел только начал тренироваться. Я думаю, пройдёт два-три тура – и «Зенит» окажется в такой форме, что его будет уже не обыграть.