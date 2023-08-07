Назван кандидат на пост главного тренера «Волгаря»

Назван кандидат на пост главного тренера астраханского «Волгаря», что выступает во втором по силе дивизионе России.

Как сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на свои источники, возглавить клуб с большой вероятностью может российский специалист Роберт Евдокимов. Ранее 53-летний специалист был известен как наставник «Оренбурга», «Ротора», «Кубани», «Тобола» и других клубов.

Астраханцы, напомним, подчистую провалили старт сезона в Мелбет-Первой лиге. В четырёх прошедших матчах клуб набрал лишь ноль очков, проиграв по очереди «Нефтехимику», «Акрону», «Шиннику» и «Кубани». Возглавляет команду на данный момент Виталий Панов.