Кучаев: «Я бы хотел попробовать свои силы в Европе»

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев поделился мнением о возможном переходе в европейский клуб.

«Конечно же, я бы хотел попробовать свои силы в Европе. Но это все зависит от различных обстоятельств. Кузяев уехал туда свободным агентом. Если ты принадлежишь какому-то клубу, уехать в Европу сложнее», — приводит слова Кучаева «Чемпионат».

В нынешнем сезоне Кучаев принял участие в пяти матчах во всех турнирах и не отметился голевыми действиями. Контракт хавбека с ЦСКА рассчитан до лета 2024 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в три миллиона евро.

Ранее 25-летний футболист заявил, что хочет остаться в столичном клубе.