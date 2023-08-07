Ветерана «Спартака» Гаврилова выписали после инсульта

70-летнего ветерана московского «Спартака» Юрия Гаврилова, который недавно перенёс инсульт, выписали из федерального центра мозга и нейротехнологий Федерального медико-биологического агентства России. Об этом журналистам рассказал сам Гаврилов.

«Меня выписали, самочувствие нормальное. Пока что дома буду», - цитирует Гаврилова ТАСС.

Напомним, что госпитализировали экс-спартаковца 30 мая. 7 июня он перенёс операцию на сонной артерии, а 23 июня был переведён в реабилитационный центр.

Менее недели назад Гаврилов рассказал о своём самочувствии после перенесённого инсульта.