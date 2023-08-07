В «Оренбурге» объяснили провальный старт сезона

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о неудачном старте сезона в исполнении своей команды.

«В том году такой же старт был. В любом случае, нам необходимо время, переживаний нет. Мы играли два матча 11 на 11 и два — 10 на 11. Не скажу, что результаты объективны», - цитирует Андреева «РБ Спорт».

Напомним, что после четырёх официальных матчей нового сезона «Оренбург» до сих пор без побед. В РПЛ команда проиграла «Спартаку» и «Уралу», сыграла вничью с географическими соседями из «Рубина». А в Кубке России в первом туре группового этапа разгромно проиграла ЦСКА дома – 0:6. Руководит южноуральцами новый тренер – Иржи Ярошик, сменивший летом на посту Марцела Личку.