Агент рассказал, что за Карраскалем следят многие клубы

Агент Родриго Лопес, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля, ответил на вопрос о возможном уходе игрока из стана «армейцев».

«Никакой конкретики относительно будущего Хорхе пока нет. Очень много клубов из разных чемпионатов интересуются им. Мы продолжаем работать», — приводит слова агента Sport24.

Колумбийский хавбек выступает за ЦСКА с лета 2022 года. Стоит отметить, что в текущем сезоне 25-летний футболист на поле не появлялся.

Трудовой договор Карраскаля с «армейцами» рассчитан до 2026 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет семь миллионов евро.