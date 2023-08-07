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Агент рассказал, что за Карраскалем следят многие клубы

07 Августа 2023 • 18:45 Комментировать (1)
ЦСКА Москва
...
Сочи
13.08 20:00

Агент Родриго Лопес, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля, ответил на вопрос о возможном уходе игрока из стана «армейцев».

«Никакой конкретики относительно будущего Хорхе пока нет. Очень много клубов из разных чемпионатов интересуются им. Мы продолжаем работать», — приводит слова агента Sport24.

Колумбийский хавбек выступает за ЦСКА с лета 2022 года. Стоит отметить, что в текущем сезоне 25-летний футболист на поле не появлялся.

Трудовой договор Карраскаля с «армейцами» рассчитан до 2026 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет семь миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Хорхе Карраскаль трансферы футбола - лето 2023 Родриго Лопес
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Комментарии (1)
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Южный201
07 Августа 2023 в 19:45
Очень ленивый,но несомненно талантливый игрок...
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